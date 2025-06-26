«Антальяспор» - идеальный вариант для Джикии. Георгий заслужил поиграть за рубежом на закате своей карьеры. Он должен понимать, что играть за границей всегда непросто, это не отдых и не пенсия. Это предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше, тем более турецкий чемпионат достаточно специфичен», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».
Ранее агент Джикии заявил, что футболист подписал контракт с турецким клубом. Остались только технические нюансы.
В минувшем сезоне 31-летний защитник играл за подмосковные «Химки». Джикия принял участие в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Кирьяков: Джикия должен понимать, что играть за границей всегда непросто, это не отдых и не пенсия
Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о готовящемся переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».
Фото: ФК "Химки"