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Кирьяков: Джикия должен понимать, что играть за границей всегда непросто, это не отдых и не пенсия

Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о готовящемся переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».
Фото: ФК "Химки"
«Антальяспор» - идеальный вариант для Джикии. Георгий заслужил поиграть за рубежом на закате своей карьеры. Он должен понимать, что играть за границей всегда непросто, это не отдых и не пенсия. Это предпенсионный период, где выкладываться нужно ещё больше, тем более турецкий чемпионат достаточно специфичен», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Ранее агент Джикии заявил, что футболист подписал контракт с турецким клубом. Остались только технические нюансы.

В минувшем сезоне 31-летний защитник играл за подмосковные «Химки». Джикия принял участие в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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