«Иллюзия конца 1990-х и начала 2000-х годов, что «Спартак» - самая популярная команда в России. Когда клуб за 20 лет выигрывает одно чемпионство и один Кубок, вряд ли армия болельщиков в стране расширяется.
«Зенит» же побеждает, поэтому даже серебро РПЛ и вылет из полуфинала Кубка России считаются провалом. Если брать всю страну, а не МКАД, «Зенит» - самый популярный клуб в России», - цитирует Червиченко «Чемпионат».
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» расположился на четвертой позиции.
Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля. В первом туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашней арене, а «красно-белые» примут махачкалинское «Динамо».
Червиченко назвал самый популярный клуб в России
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему популярности «Зенита» и московского клуба.
Фото: Sportbox