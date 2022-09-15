– Даёт ли результат работа с "Валенсией" по возможному переходу? В команде сменился тренер. История с возможным переходом была зимой – несколько встреч в Испании, после этого мы решили не форсировать, перенести на лето. Решение должен был принимать клуб, Дмитрий без оптимизма отреагировал на вариант с арендой. Затем случились все события, поменялся тренер и пришел Гаттузо. Дмитрий был в списках, выбрали другого парня – видимо, в том числе сказались и результаты "Локомотива" на старте сезона, – цитирует Банатина "РБ Спорт".
Дмитрий Баринов выступает за главную команду "Локомотива" с лета 2016 года. Действующий контракт 26-летнего полузащитника рассчитан до лета 2023 года. Последнее продление соглашения случилось в 2017 году. Дмитрий является капитаном московского клуба, в текущем сезоне Российской премьер-лиги выходил на поле в восьми играх из девяти. Результативными действиями не отмечался, получил три жёлтых карточки и одну красную. "Локомотив" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков за девять туров. В ближайшем туре "железнодорожники" сыграют в гостях против "Спартака". Встреча состоится 18 сентября, вечером воскресенья.
Агент Баринова рассказал о несостоявшемся переходе Дмитрия в "Валенсию"
Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, сообщил об интересе "Валенсии" и рассказал, почему переход не состоялся.
Фото: ТАСС