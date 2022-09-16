"Торпедо" не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из первой лиги, тебе нужны усиления. Плюс на мой взгляд в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем", - цитирует Семшова "СЭ".
"Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 9 туров. В активе московской команды только одна ничья и восемь поражений. В своем последнем матче "Торпедо" одержало первую победу в текущем сезоне, обыграв в Кубке России "Сочи" (3:1).
В августе клуб объявил об уходе со своего поста главного тренера Александра Бородюка, под руководством которого "Торпедо" и вышло в РПЛ. После этого главным тренером стал Николай Ковардаев, ранее работавший со второй командой.
Семшов: "Торпедо" не было готово к РПЛ. Плюс поспешили с отставкой Бородюка
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о неудачном старте сезона в исполнении "Торпедо".
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