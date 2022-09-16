По данным источника, руководство красно-белых хочет привлечь функционера для возрождения проекта "Спартак-2". Сообщается, что также он будет отвечать за молодежную вертикаль клуба.
"Спартак" объявил о закрытии второй команды в мае в связи с вынужденным сокращением бюджета клуба.
Напомним, Кузьмичев уже работал в структуре "Спартака" с сентября по декабрь 2021 года – он занимал должность куратора системы подготовки молодежи.
Источник: "СЭ"
СМИ: Владимир Кузьмичев может вернуться в "Спартак" для возрождения второй команды
Российский специалист Владимир Кузьмичев может вернуться в "Спартак".
Фото: социальные сети