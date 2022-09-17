"Нужно ли включать в стартовый состав Мелешина? Я бы, наверное, рискнул. Потому что вижу, что парень очень хороший. Конечно, опыта где?то может не хватить в таких важных матчах. Но я бы все же рискнул. У парня идет игра — почему нет?" - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" на своем поле разгромил "Факел" во втором туре группового этапа Кубка России. Забитыми мячами отметились Павел Мелешин, Квинси Промес и Александр Соболев. Для 18-летнего Мелешина этот гол стал уже вторым в нынешнем розыгрыша турнира, до этого он принес победу над "Крыльями Советов" (1:0) в первом туре.
"Спартак" на своем поле принимает "Локомотив" в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток встерчи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Кечинов: я бы рискнул поставить Мелешина в стартовый состав на "Локомотив". У парня идет игра - почему нет?
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что поставил бы форварда красно-белых Павла Мелешина в стартовый состав на матч против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"