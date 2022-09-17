Встреча, которая вчера состоялась в Москве на "ВТБ Арене", завершилась со счетом 2:0. Мостовой стал автором первого гола петербуржцев в этой встрече. Окончательный счет в концовке игры установил Густаво Мантуан.
"Всегда приятно обыгрывать московские клубы, это наш раздражитель. А победа над "Динамо", я считаю, получилась абсолютно заслуженной. Хотя в концовке, несмотря на удаление, нам было тяжеловато. И это не понравилось. Важно более уверенно такие концовки доводить до нужного результата. Забили в конце, да, хорошо, но важно, чтобы контроль матча был полностью с нашей стороны", - цитирует Мостового Матч ТВ.
"Зенит" после этой победы набрал 26 очков и продолжает единолично возглавлять таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ). На 4 очка подопечные Сергея Семака опережают "Ростов" (22 очка).
Свой следующий матч петербуржцы проведут уже после паузы на игры сборных. 29 сентября в Москве сине-бело-голубые встретятся со "Спартаком" в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 20:30 мск.
Мостовой - о победе над "Динамо": всегда приятно обыгрывать московские клубы, это наш раздражитель
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал победу над "Динамо" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"