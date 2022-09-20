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ЦСКА может подать в суд на "Вест Хэм" из-за долга по трансферу Влашичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задолженности "Вест Хэм Юнайтед" по трансферу Николы Влашича.
Фото: Getty Images
– Пока в истории с оплатой трансфера Влашича ничего нового. Все остановилось на том же месте, о котором мы месяц назад говорили. Мы надеемся решить эту проблему с помощью переговоров, но если у нас не получится, то вариант подачи исков в соответствующие инстанции не исключается. Присутствует фактор нежелания "Вест Хэма". Потому что варианты, которые предлагались нами, уже опробованы другими европейскими клубами, которые точно так же соблюдают санкционный режим. Но существует способ платить, не нарушая их. И ФИФА это позволяет делать. К нашему сожалению, большого желания от английских коллег мы сейчас не видим, – цитируют Бабаева "Известия".

Лондонский клуб "Вест Хэм Юнайтед" приобрел у московского ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича летом 2021 года. Англичане заплатили за футболиста около тридцати миллионов евро. За "Вест Хэм" Влашич играл редко – появился на поле в 31-й игре, учитывая все турниры, в которых принимали участие "молотобойцы". Хорват в основном выходил на замену, успел отметиться одним голом и двумя результативными передачами. Минувшим летом "Вест Хэм" решил отдать Николу в аренду. Теперь Влашич выступает в итальянском чемпионате, представляя "Торино". Хорват уже трижды отличился за свой новый клуб. На данный момент он появлялся на поле в семи встречах. В "Торино" летом 2022 года также перешел Алексей Миранчук, игравший в России за "Локомотив", но он пока восстанавливается от повреждения.


ЦСКА Вест Хэм Влашич Бабаев
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