Футбольный клуб "Родина", выступающий в Первой лиге, в своих соцсетях сообщил о трансфере бразильского полузащитника Маурисио.
По итогам десяти сыгранных туров "Родина" занимает шестнадцатое место в Первой лиге, имея на своём счету одну победу, четыре ничьих и пять поражений. Московскую команду возглавляет Дмитрий Парфёнов, выводивший "Тосно" и "Урал" в финал Кубка России.
Бывший полузащитник "Зенита" и "Ахмата" Маурисио перешел в "Родину"
Маурисио, ранее известный по выступлениям за "Ахмат" и "Зенит", перешёл в клуб Первой лиги "Родину".