– Невозможно, чтобы всё сразу катило. У нас абсолютно новая команда, ей нужно время сыграться. Мы, в первую очередь, смотрим на себя. Очковое отставание в начале такого длинного турнира абсолютно незначительное. У нас к себе игровые претензии, которые мы решали и решаем, просто быстро это не делается. Конечно, мы видим, что все начали полыхать, когда мы три матча не могли выиграть, но внутри у нас нет даже намёка на панику. Мы в спокойном режиме разбираем все ошибки и планово готовимся ко всем сложностям, – цитирует Яровинского "Metaratings".
После десяти сыгранных туров футбольный клуб "Рубин" занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. На счету у казанского клуба пять побед, четыре ничьих и одно поражение. Они набрали 19 очков за десять игр. 19:12 – разница забитых и пропущенных мячей казанского клуба. В первом туре "Рубин" дома обыграл московский клуб "Родина", а в следующих трёх турах не мог добиться победы, проиграв "Енисею" и сыграв вничью с "Уфой" и "Нефтехимиком". В последнем (десятом) туре "Рубин" у себя дома обыграл астраханский "Волгарь" со счётом 3:2. Матч был примечателен, что впервые за долгое время гол забил 32-летний новичок казанского клуба Алан Дзагоев. Ближайший свой матч "Рубин" проведет на выезде – против ярославского "Шинника" (25 сентября).
Спортивный директор "Рубина" рассказал о положении клуба в Первой лиге и неудачном старте
Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский оценил старт команды в Первой лиге.
Фото: ФК "Рубин"