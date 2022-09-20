Матчи Скрыть

Сделать ставку

Спортивный директор "Рубина" рассказал о положении клуба в Первой лиге и неудачном старте

Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский оценил старт команды в Первой лиге.
Фото: ФК "Рубин"
– Невозможно, чтобы всё сразу катило. У нас абсолютно новая команда, ей нужно время сыграться. Мы, в первую очередь, смотрим на себя. Очковое отставание в начале такого длинного турнира абсолютно незначительное. У нас к себе игровые претензии, которые мы решали и решаем, просто быстро это не делается. Конечно, мы видим, что все начали полыхать, когда мы три матча не могли выиграть, но внутри у нас нет даже намёка на панику. Мы в спокойном режиме разбираем все ошибки и планово готовимся ко всем сложностям, – цитирует Яровинского "Metaratings".

После десяти сыгранных туров футбольный клуб "Рубин" занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. На счету у казанского клуба пять побед, четыре ничьих и одно поражение. Они набрали 19 очков за десять игр. 19:12 – разница забитых и пропущенных мячей казанского клуба. В первом туре "Рубин" дома обыграл московский клуб "Родина", а в следующих трёх турах не мог добиться победы, проиграв "Енисею" и сыграв вничью с "Уфой" и "Нефтехимиком". В последнем (десятом) туре "Рубин" у себя дома обыграл астраханский "Волгарь" со счётом 3:2. Матч был примечателен, что впервые за долгое время гол забил 32-летний новичок казанского клуба Алан Дзагоев. Ближайший свой матч "Рубин" проведет на выезде – против ярославского "Шинника" (25 сентября).


Рубин Яровинский Первая лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Бальде рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию игрока
Кутепов – о своей игре за сборную на ЧМ-2018: не знаю, откуда пошло, что я играл хорошо благодаря Игнашевичу
Орлов: переход сборной России в Азию - глупость. У нас один путь - Европа 2
Джикия вернулся к тренировкам со сборной России
Председатель Комитета Госдумы ответил на вопрос, попадут ли спортсмены под мобилизацию
Президент "Оренбурга" Еремякин: мы на правильном пути. Уверен, что команда будет показывать добротный футбол
Терюшков рассказал о целях, поставленных перед новым генеральным директором "Химок"
Кутепов: медаль от "Спартака" за победу в Кубке России не получил, из клуба со мной не связывались 3
Президент "Оренбурга" ответил на вопрос об увольнении главного тренера команды Марцела Лички 1
Яровинский – об успехах Хвичи в Италии: Слуцкий чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению такого игрока
Источник: Тухель готов возглавить "Баварию"
Спортивный директор "Рубина" рассказал о положении клуба в Первой лиге и неудачном старте
Кутепов – о сроках окончания карьеры: планирую играть ещё минимум пять лет, попрошу у Лебеденко рецепт долголетия
Ярмоленко: все игроки сборной Украины хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее 9
"Урал" сообщил о сроках восстановления своих лидеров – Бикфалви и Подберезкина
Криштиану Роналду: я надеюсь быть частью сборной Португалии еще несколько лет
Карпин ответил, насколько вероятен матч между сборной России и командой Медиалиги 1
Яровинский рассказал, какую зарплату "Рубин" готов был платить Дзюбе
Кутепов: на зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе, но судьба распорядилась иначе
Рязанцев – об отставке Бородюка: пришли новые руководители, владельцы клуба решили что-то поменять
Сборная России мимо Евро-2024: еще два года без европейского футбола. Не пора ли повернуться к Азии? 18
Экс-защитник "Динамо" Плиев может перейти в "Уфу". За башкирский клуб выступает его брат
Петржела: такая сборная России никому не нужна. С ней никто не хочет играть 5
Кутепов объяснил, почему решил взять третий номер в "Торпедо" 2
Шишкин рассказал, что изменилось в "Спартаке" при Абаскале
Соболев: мотивация играть за сборную есть всегда
Кутепов рассказал, в какой клуб РПЛ мог перейти летом вместо "Торпедо" 1
Агент Башича: Иван будет стремиться попасть из "Оренбурга" в "Зенит" 7
Чалов признался, что никого не знает из сборной Киргизии 5
Масалитин: мы стали изгоями в Европе - надо рассматривать сотрудничество с Азией 5 эксклюзив
Все новости
-