"Владимир Путин — хороший человек, настоящий красавчик! Зеленский всегда только разговаривает, сидит и ничего не делает, совершает ошибки. Я — русский, я всегда буду болеть за Россию! Считаю, что Путин — лучший президент в мире за последнее время", - цитирует Ари "РБ Спорт".
Ари с февраля этого года выступает за "Атлетико Сеаренсе", выступающий в бразильской серии С (третий по силе дивизион). Примечательно, что форвард сам является владельцем этого клуба. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив 7 мячей.
Ранее Ари на протяжении нескольких лет выступал в России и даже получил российский паспорт. Форвард защищал цвета "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара"
Ари: Путин - лучший президент в мире, настоящий красавчик! Зеленский всегда только разговаривает и ничего не делает
Экс-форвард "Краснодара", "Локомотива" и "Спартака" Ари поделился мнением о Владимире Путине.
Фото: ФК "Краснодар"