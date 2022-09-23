"Объявление мобилизации в данный момент не влияет на выступление Виллиана в России. Роша не собирается покидать клуб. Ничего не поменялось", — цитирует агента Sport24.
Напомним, указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин.
ЦСКА объявил о подписании Роши 1 сентября. 27-летний бразилец сыграл за красно-синих в двух матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Агент Роши рассказал, собирается ли Виллиан покинуть ЦСКА из-за частичной мобилизации
Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игорь Кампеделли высказался о будущем футболиста в столичном клубе на фоне объявления частичной мобилизации в РФ.
Фото: ФК ЦСКА