"Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло и немного повзрослел, решил по-другому. Говорили, что меня хотели ЦСКА и "Спартак"? Ну да. Почему отказался? Мое желание", - цитирует Пруцева Sport24.
Напомним, "Црвена Звезда" в августе объявила о трансфере Егора Пруцева из "Сочи". Егор - младший брат Данила Пруцева, который сейчас выступает за "Спартак". В СМИ сообщалось, что сербский клуб заплатил за россиянина около 1 млн евро. Пруцев заключил с клубом контракт до 2026 года.
После своего перехода Пруцев все еще не дебютировал за сербский клуб.
Егор Пруцев: это правда, что меня хотели ЦСКА и "Спартак". Отказался, потому что хотел уехать в Европу
Полузащитник "Црвены Звезды" Егор Пруцев рассказал, что мог вместо сербского клуба перейти в ЦСКА или "Спартак".
Фото: ФК "Црвена Звезда"