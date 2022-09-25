"Человек приходит из пляжного футбола в команду РПЛ. Предложу "Химкам" перейти в пляжный футбол, может, тогда они выиграют что-то. Если Мостовой считает его жуликом, это его право. Писарев всегда был вторым и вдруг в "Химках" — нонсенс!" - цитирует Канчельскиса "СЭ".
Напомним, в эфир матча 2-го тура Медиалиги между "1X Fight Nights" и "Эгриси" попало высказывание Александра Мостового о сборной России – он назвал одного из тренеров национальной команды Николая Писарева аферистом. Сам специалист на это ответил, что не обращает внимание на комментарии болельщиков.
Канчельскис – о заявлении Мостового: Писарев всегда был вторым и вдруг в "Химках" — нонсенс!
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о конфликте между Александром Мостовым и Николаем Писаревым.
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