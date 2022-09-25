"Моё личное мнение: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Всё равно где-то конфликт интересов. Главный тренер команды должен охватывать чемпионаты, когда идут туры. Помощники — это хорошо, но они должны непосредственно смотреть. Однозначно нужно определиться: работать или в сборной, или в клубе", - приводит слова Юрана "Чемпионата".
Напомним, Валерий Карпин работает со сборной России с лета прошлого года. С того момента национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и единожды уступила. В последнем официальном матче сборная проиграла Хорватии (0:1) в отборочной группе к ЧМ-2022.
Накануне сборная Россия переиграла в Бишкеке Киргизию (2:1). Победу подопечным Валерия Карпина принесли голы Александра Соболева (с пенальти) и Даниила Уткина.
Юран: мое мнение, что тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Карпину нужно определиться
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал совмещение Валерием Карпиным работы в "Ростове" и сборной России.
Фото: ФК "Химки"