– Считаю, что пока у Лантратова было мало времени, чтобы адаптироваться к требованиям Гогниева играть высоко. Я пока тоже до конца не могу понять, что от Ильи хочет Гогниев, когда вратарь поднимается от ворот, и что хочет, когда мяч находится в штрафной площади при розыгрыше. Просто нам всем надо время, чтобы это понять. Уже сейчас Лантратов поднимается – это радует. В такой конфигурации он действует как центральный защитник. По этой причине в поле появляется лишний футболист, которому не надо опускаться к своим воротам. Мне очень интересно посмотреть, что из этого получится, – приводят слова Кафанова "Известия".
Спартак Артурович Гогниев возглавил подмосковные "Химки", придя на смену Николаю Писареву. Это случилось 2 сентября перед гостевой игрой с "Оренбургом", в которой "Химки" уступили со счетом 1:3. Далее была игра с "Крыльями Советов" (0:0), где Илья Лантратов отразил пенальти от центрального защитника соперника Барача. После ничейного исхода игры с "Пари НН" в Кубке России и поражения в серии пенальти команда Спартака Гогниева уступила "Краснодару" на выезде со счетом 1:3. Несмотря на три пропущенных мяча Лантратов за 90 минут совершил несколько впечатляющих спасений и помог команде избежать куда более крупного поражения. Следующие два матча "Химок" будут домашними – в Кубке России против "Локомотива" и в 11 туре РПЛ против ЦСКА.
Кафанов: до конца не могу понять, что Гогниев хочет от Лантратова
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Валерий Кафанов оценил игру Ильи Лантратова после перехода в "Химки" Спартака Гогниева.
Фото: Soccer.ru