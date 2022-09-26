"Мы до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Бальде. Никаких подвижек в этом вопросе нет. Сейчас мы каждый день ждем ответ на наш запрос", — цитирует агента Sport24.
Напомним, 17 сентября "Спартак" объявил, что национальный антидопинговый суд Италии отстранил Бальде за нарушение процедуры допинг-контроля. Сенегальский нападающий не сможет сыграть за московский коллектив до декабря.
Бальде перешел в "Спартак" этим летом на правах свободного агента. Он успел выйти на поле в матче 8-го тура РПЛ с "Зенитом" и не отметился результативными действиями.
Агент Бальде: до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Кейта
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, высказался о ситуации с отстранением футболиста за нарушение антидопинговых правил.
Фото: ФК "Спартак"