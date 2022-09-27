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Источник: суд признал Ларина виновным в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии "Чертаново" Николаю Ларину, признав его виновным в двух эпизодах мошенничества.
Фото: novayagazeta.ru
Судья Лариса Семенова отметила, что Ларин совершил преступления в особо крупном размере с использованием служебного положения.

– Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат "Чертаново", на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж, – передает слова Семеновой "ТАСС".

Наказание будет назначено функционеру в заключительной части приговора после анализа собранных по делу доказательств.

По версии следствия, Николай Ларин умышленно завышал количество футболистов в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Ларин был назначен спортивным директором "Чертаново" в 2008 году, а весной 2021 года покинул свой пост. За это время воспитанниками "Чертаново" пополнились многие клубы различных футбольных лиг России, включая команды Российской премьер-лиги: "Крылья Советов", "Спартак" и пр.

Источник: "ТАСС".


Ларин Чертаново
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