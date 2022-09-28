– Зависит от того, хороший ли это специалист или нет. Показателем является то, как назначали Абаскаля. Все кричали: "Что это такое, куда мы катимся?" А сейчас вроде ничего, у чувака получается. Давайте посмотрим на нововведения, которые Эшуорт привнесет. Мы все равно не узнаем, по каким критериям его взяли. Показателем будет его работа. Посмотрим, как все будут прогрессировать: и первая команда, и вторая, – цитирует Радимова "Матч ТВ".
Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" 10 июня 2022 года. Сейчас красно-белые под его руководством идут на первом месте в группе Кубка России и на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. О назначении на пост спортивного директора Пола Эшуорта было объявлено позавчера, 26 сентября 2022 года. Английский специалист уже имеет опыт работы в России – в 2005 году за короткое время он успел побыть и спортивным директором клуба, и исполняющим обязанности главного тренера.
Радимов – об Эшуорте: назначили Абаскаля – все кричали: "Куда мы катимся?" А сейчас у чувака получается
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил назначение Пола Эшуорта спортивным директором "Спартака".
Фото: Global Look Press