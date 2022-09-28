Напомним, Осинькин с 2016 по 2020 год возглавлял "Чертаново".
"Ужас. Надеялись, что будет условный срок. Он умел хорошо работать. К сожалению, это не оценили. Больше не хочу ничего говорить", - цитирует Осинькина Metaratings.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд признал Николая виновным в мошенничестве. Суд установил, что общий ущерб от его действий составил более 36 млн рублей.
"Крылья Советов" в текущем сезоне располагаются на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), в 10 матчах самарцы набрали 10 очков. Завтра, 29 сентября, подопечные Осинькина в гостях сыграют с "Факелом" в Кубке России.
"Ужас". Осинькин - о приговоре Ларину
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал приговор экс-директору академии "Чертаново" Николаю Ларину.
Фото: ПФК "Крылья Советов"