– Конечно, мы общаемся. Чтобы не было недопонимания, мы еще раз поговорили. Никаких проблем нет. Все в рабочем режиме. Я думаю, тренеру даже приятно, когда у него амбициозные футболисты, которые хотят играть. Это должно идти только в плюс, – передает слова Ахметова "Metaratings".
Ильзат Ахметов вчера появился в стартовом составе "Краснодара" на кубковый матч с "Пари НН". В текущем сезоне Ахметов принял участие во всех трех играх Кубка России, где отметился одним голом. В Российской премьер-лиге выходил на поле восемь раз – 124 минуты, один гол и одна результативная передача. Ближайший свой матч "Краснодар" проведет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Их игра состоится в рамках 11 тура РПЛ и пройдет 3 октября, в понедельник.
Ахметов – о недоверии Сторожука: мы пообщались, чтобы не было недопонимания
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов заявил, что недоверие к нему со стороны главного тренера Александра Сторожука осталось в прошлом.
Фото: Чемпионат.com