"У нас сейчас не очень идет в плане результата. Но я думаю, что свои очки мы наберем… Возможно, нам не хватит очков, чтобы претендовать на высокие места. Но не вылетим точно. Уверенность в этом есть", - цитирует футболиста Sport24.
В последний раз "Химки" одерживали победу 7 августа над "Торпедо" - в рамках четвертого тура национального первенства. Подопечные Спартака Гогниева располагаются на 13 месте турнирной таблицы – в зоне стыковых матчей.
Днем ранее химчане с разгромным счетом уступили "Локомотиву" в Кубке России (0:5).
Долгов – о результатах "Химок": нам может не хватить очков, чтобы претендовать на высокие места
Форвард "Химок" Александр Долгов высказался о последних результатах подмосковного коллектива в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Химки"