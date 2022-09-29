Сегодня на этой арене самарский клуб обыграл "Факел" со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Александр Чиркович в самом начале встречи.
"Возвращаться в родной город приятно, потому что здесь прошло мое детство. Сама игра получилась тяжелой из?за ужасного поля. Это просто… Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и все остальное. Наверное, оно для этого", - цитирует Цыпченко Матч ТВ.
После этой победы "Крылья" набрали 6 очков и догнали в таблице группы B "Спартак". В эти минуты красно-белые играют с "Зенитом" (1-й тайм, 0:0).
Нападающий Дмитрий Цыпченко выступает за "Крылья" с 2020 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
"Здесь можно картошку выращивать". Нападающий "Крыльев" Цыпченко - о газоне на стадионе в Воронеже
Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко раскритиковал качество поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
Фото: ФК "Крылья Советов"