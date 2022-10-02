Кухарчук - о долгах по зарплате в "Химках": бросать лопату нельзя. Хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит

Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук ответил на вопрос о долгах по зарплате в подмосковном клубе.

Фото: РПЛ