- Ну да, есть такое. Но что поделать? Такая сейчас ситуация в клубе. Бросать сейчас лопату точно нельзя. Как объясняют? Никак. Говорят, что скоро выплатят. Терюшков говорил в прессе, что выплаты будут 10 числа. Ждем 10 октября. Тяжело, но что сделать? Я хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит, - передает слова Кухарчука "Чемпионат".
Матч 11 тура Российской премьер-лиги "Химки" - ЦСКА завершился победой гостей со счетом 2:1, атакующий хавбек Илья Кухарчук остался в запасе и вышел на замену на 64 минуте матча. В 11 играх красно-черные набрали 8 очков и находятся на промежуточном 13 месте на дистанции 1 очка от зоны прямого вылета. Ранее появилась информация об имеющихся долгах по заработной плате перед футболистами "Химок".
Дубль Чалова, тактическая замена вратаря и безумства на бровке. «Химки» Гогниева играли, но уступили ЦСКА Федотова
Кухарчук - о долгах по зарплате в "Химках": бросать лопату нельзя. Хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит
Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук ответил на вопрос о долгах по зарплате в подмосковном клубе.
Фото: РПЛ