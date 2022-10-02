"Приговор Николаю Ларину — это катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло. Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич", - цитирует Зуева "Чемпионат".
Напомним, Николая Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы. Экс-директора "Чертаново" обвинили виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ларину вменяется, что в школе "Чертаново" тренировалось значительно меньше спортсменов, чем было указано в официальных документах, поэтому в распоряжение школы поступало больше средств, чем было необходимо. Прокурор запрашивал для бывшего директора "Чертаново" 4 года и 4 месяца лишения свободы. Ларин возглавлял академию более 13 лет.
Зуев: приговор Ларину - это катастрофа. В суде меня трясло
Полузащитник "Химок" Александр Зуев прокомментировал судебный приговор экс-директору "Чертаново" Николаю Ларину.
Фото: РИА Новости