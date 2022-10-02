"Что такого сделал Абаскаль в перерыве? Правильные слова — это самое главное. Заряжал эмоциями как Каррера? Все вместе. Я не знаю, я при Каррере не был", - цитирует Умярова Sport24.
"Спартак" к перерыву после первого тайма матча с "Пари Нижним Новгородом" уступал в счете – 0:1. Во втором отрезке красно-белые дважды поразили ворота соперника и одержали победу со счетом 2:1. Подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на 4-е место в таблице чемпионата России.
"Правильные слова — это самое главное". Умяров ответил на вопрос, что сделал Абаскаль в перерыве
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился мнением о волевой победе в матче против "Пари НН".
Фото: РПЛ