– Сколько месяцев я уже без зарплаты? Так же, как и все – примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ, оно так и есть. Конечно, деньги – важная составляющая для человека, но, когда выходишь на футбольное поле, играешь ради зрителей, стараешься отбрасывать негативные мысли. У меня в Томске задержки были больше полугода, – приводит слова Кухарчука "РБ Спорт".
Подмосковные "Химки" по итогам одиннадцати сыгранных туров занимают четырнадцатое место в РПЛ и на данный момент находятся в зоне стыковых матчей. В предыдущем сезоне они уже оказывались там, по сумме двух матчей обыграли "СКА-Хабаровск" и сохранили свое место в чемпионате. На старте текущего сезона "Химки" уже сменили двух главных тренеров. Команда начинала сезон с Сергеем Юраном, затем его при неплохих результатах сменил Николай Писарев, который выдал серию из нескольких поражений подряд и тоже потерял свое место. Теперь "Химки" возглавляет Спартак Гогниев, тренировавший до этого "Аланию".
Кухарчук: как и все игроки "Химок", я уже примерно три месяца без зарплаты
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук высказался о ситуации с финансовой задолженностью между игроками и руководством клуба.
Фото: ФК "Химки"