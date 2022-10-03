20-летний футболист в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 124 минуты. Результативными действиями он не отметился.
"Нас не отпустили в аренду, были варианты из РПЛ. Сказали, что игрок нужен команде, так как есть матчи Кубка России, травмы и дисквалификации других футболистов. Влад терпит, профессиональный игрок должен иметь терпение. Надо работать, вот и все. Зимой в аренду? Вполне возможно", - приводит слова агента Metaratings.
Нападающий Владислав Яковлев в общей сложности за первую команду армейцев сыграл в 30 матчах, на его счету 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
ЦСКА в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 11 матчах 23 очка. На 6 очков столичный клуб отстает от лидирующего "Зенита" (29 очков).
Агент форварда ЦСКА Яковлева не исключил, что игрок зимой может уйти в аренду
Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, прокомментировал малое игровое время футболиста в текущем сезоне.
Фото: РПЛ