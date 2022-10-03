Хлусевич перешел в "Спартак" зимой 2022 года. В общей сложности за красно-белых 21-летний футболист провел 26 матчей, на его счету 5 голевых передач.
"Когда уже забью за "Спартак"? Команда выигрывает? Да. Это самое важное. Забью тогда, когда надо будет. Надеюсь, в ближайшее время", - цитирует Хлусевича Sport24.
В нынешнем сезоне Хлусевич сыграл за "Спартак" в 14 матчах во всех турнирах, в которых оформил 2 результативные передачи. Также Даниил провел 45 минут в составе сборной России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).
Накануне московский клуб в гостях одержал волевую победу над "Пари НН" (2:1).
"Забью тогда, когда надо будет". Хлусевич - об отсутствии голов за "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич высказался об отсутствии голов за московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"