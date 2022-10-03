Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года за 14,5 млн евро. Бергамаски задерживали выплаты за переход полузащитника "Локо" Алексея Миранчука, ссылаясь на трудности при оплате из-за введенных санкций в отношении России.
Сегодня стало известно, что ФИФА поддержала требования российского клуба и обязала "Аталанту" рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатить пени. Если итальянский клуб этого не сделает, то ему могут запретить регистрировать новичков.
"Это хорошая работа наших юристов. Решение ФИФА подтверждает, что обязательства перед российскими клубами не подлежат пересмотру, даже несмотря на санкции, наложенные на наш футбол", - приводит слова Леонченко Матч ТВ.
Летом этого года Миранчук на правах аренды до конца сезона отправился в "Торино". В текущем сезоне 26-летний игрок провел 2 матча за туринцев, на его счету 1 гол
Гендиректор "Локомотива" похвалил юристов клуба за выигранный спор у ФИФА по делу Миранчука
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко прокомментировал решение ФИФА по делу полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"