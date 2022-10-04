Перед началом сезона красно-белых возглавил Гильермо Абаскаль. В Российской Премьер-лиге (РПЛ) после 11-го тура располагается в таблице на 4-м месте, имея в своем активе 22 очка. От лидирующего "Зенита" москвичей отделяют 7 очков. В Кубке России "Спартак" единолично возглавляет таблицу группы B, набрав в 3-х матчах 9 очков. На 6 очков москвичи опережают сине-бело-голубых.
В минувшие выходные "Спартак" в гостях одержал волевую победу над "Пари НН" (2:1).
"Мне нравится, как "Спартак" играет в этом сезоне, намного лучше, чем в прошлом году. Пока и новый тренер неплохо себя проявляет. Рассчитывать можно на многое, в том числе и на победу в чемпионате России. Но если реально оценивать ситуацию, то если "Спартак" займет место в призовой тройке, это будет неплохо", - приводит слова Жукова РИА Новости.
В воскресенье, 9 октября, "Спартак" на своем поле примет "Крылья Советов". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 14:00 мск.
Жуков: если "Спартак" займет место в тройке, это будет неплохо
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался об игре "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"