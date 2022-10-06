"Спартак" при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория? На данный момент да. Работу тренера оценивают по результату. У "Спартака" он есть. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли", - приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом этого года. Под его руководством красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. Кроме того, "Спартак" лидирует в своей группе Кубка России.
В предыдущем сезоне клуб тренировал сначала португалец Руй Витория, а затем его сменил итальянец Паоло Ваноли. В итоге "Спартак" финишировал на десятом месте в чемпионате России, повторив свой антирекорд в постсоветский период.
Ледяхов: Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория
Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов оценил работу Гильермо Абаскаля в клубе.
Фото: ФК "Спартак"