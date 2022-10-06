– У Соболева неплохая результативность. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд. На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять на каком он уровне. Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие, – цитирует Бояринцева "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов". Полноценным игроком красно-белых он стал летом 2020 года. До "Крыльев" играл за "Енисей", "Томь" и "Динамо Барнаул". В текущем сезоне за 14 игр забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Встречу предыдущего тура с "Пари НН" Соболев пропускал. У норвежского нападающего Эрлинга Холанда, перешедшего минувшим летом в "Манчестер Сити" из "Боруссии Дортмунд" за 60 миллионов евро, 19 голов и три ассиста за 12 матчей текущего сезона.
Бояринцев: Хочется пожелать Соболеву, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд
Экс-футболист "Спартака" Денис Бояринцев оценил игру форварда красно-белых Александра Соболева в последних матчах.
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