- Если всё будет нормально, в конце января дадут лицензию. Это не так быстро, как кому-то кажется. Получил лицензию B, потом надо где-то полгода отработать. Дальше идешь на лицензию A, учишься около года, опять стаж и только потом лицензия Pro. Короче говоря, до Pro на всё про всё уходит около 3-3,5 года, - передает слова Дьякова "РБ Спорт".
33-летний экс-центральный защитник Виталий Дьяков завершил карьеру действующего игрока летом 2022 года. Его последним клубом был "Спартак-2", который футболист покинул в марте 2021 года. Ранее Дьяков становился обладателем Кубка России в составе "Ростова", выступал за московское и минское "Динамо", турецкий "Сивассспоор" и томскую "Томь".
Дьяков - об обучении на тренерскую лицензию Pro: это не так быстро, как кому-то кажется
Обучающийся на тренерскую лицензию В УЕФА экс-защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько нужно учиться на лицензию Pro.
Фото: "Чемпионат"