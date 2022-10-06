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Дьяков - об обучении на тренерскую лицензию Pro: это не так быстро, как кому-то кажется

Обучающийся на тренерскую лицензию В УЕФА экс-защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько нужно учиться на лицензию Pro.
Фото: "Чемпионат"
- Если всё будет нормально, в конце января дадут лицензию. Это не так быстро, как кому-то кажется. Получил лицензию B, потом надо где-то полгода отработать. Дальше идешь на лицензию A, учишься около года, опять стаж и только потом лицензия Pro. Короче говоря, до Pro на всё про всё уходит около 3-3,5 года, - передает слова Дьякова "РБ Спорт".

33-летний экс-центральный защитник Виталий Дьяков завершил карьеру действующего игрока летом 2022 года. Его последним клубом был "Спартак-2", который футболист покинул в марте 2021 года. Ранее Дьяков становился обладателем Кубка России в составе "Ростова", выступал за московское и минское "Динамо", турецкий "Сивассспоор" и томскую "Томь".


Дьяков
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