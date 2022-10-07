По сообщению источника, южане зимой планируют вновь попытаться заполучить игрока, которого летом «Арсенал» отказался отпускать в «Сочи» в последний момент перед заключением сделки. Действующий контракт Степанова с туляками рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он принял участие лишь в двух матчах команды.
Тульский "Арсенал" сейчас играет в Первой лиге и занимает в ней третье место, набрав двадцать два очка в двенадцати играх. В предыдущем туре подопечные Олега Кононова обыграли на выезде казанский "Рубин" (2:1). "Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и имеют шестнадцать очков после одиннадцати туров. В предыдущей игре команда, которая в прошлом сезоне заняла второе место в РПЛ, проиграла на выезде "Оренбургу" со счетом 4:1.
Источник: "Metaratings"
Metaratings: "Сочи" зимой предпримет еще одну попытку подписать Степанова
Защитник тульского "Арсенала" Данил Степанов по-прежнему находится в сфере интересов футбольного клуба "Сочи".
Фото: ФК "Арсенал Тула"