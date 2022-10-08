"Здоровье - нормально. Становится получше. Прогнозы? Пока не знаю. 9-го МРТ будет", - сказал Дивеев.
Напомним, Дивеев получил повреждение в ходе 10-го тура РПЛ против "Торпедо" (0:1). По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировали перелом большеберцовой кости. Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.
В нынешнем сезоне в активе Дивеева 12 матчей в составе красно-синих во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Источник: "Матч ТВ"
Дивеев: здоровье - нормально. Становится получше
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о состоянии своего здоровья.
Фото: ПФК ЦСКА