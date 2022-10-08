"Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить", - приводит слова Баринова ТАСС.
"Локомотив" сегодня разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Сейчас "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
В нынешнем сезоне Дмитрий Баринов провел 13 матчей в составе "Локомотива", в которых забил один гол.
Баринов: хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений на себя
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов извинился перед фанатами команды за неудачные выступления в этом сезоне.
Фото: ТАСС