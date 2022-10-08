Как сообщает источник, полузащитник не приехал на встречу 12-го тура и не попадет в заявку на нее. Матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" пройдет уже сегодня на "Открытие Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Михаил Игнатов провел 10 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: Игнатов не приехал на матч с "Крыльями"
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов пропустит матч с "Крыльями Советов".
Фото: РПЛ