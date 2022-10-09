"Пойду ли в "Локомотив"? Дайте мне посмотреть футбол. Потерпите, все узнаете. Через 1-2 дня станет ясно", - приводит слова Юрана "СЭ".
"Локомотив" накануне разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Сейчас "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
Напомним, последним местом работы Юрана были подмосковные "Химки", которые он со скандалом покинул в начале этого. Примечательно, что с момента его ухода "Химки" все еще не одержали ни одной победы. При этом с командой поработали уже два тренера: Николай Писарев и Спартак Гогниев.
Юран - о возможном назначении в "Локомотив": потерпите, через 1-2 дня станет ясно
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что он может стать главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Химки"