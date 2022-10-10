– Уровень Бакаева – выше среднего, он не топ-игрок. Проблема в том, что в "Зените" на его позиции играют Малком и Клаудиньо. Они выше его по уровню. Он должен набраться терпения и внести свой вклад в нужный момент, когда это понадобится команде. Больше ничего. В противном случае он должен перейти в другой клуб, потому что игровая практика – самое главное для развития футболиста, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" летом 2022 года в качестве свободного агента. Он является воспитанником красно-белых. За клуб из Санкт-Петербурга в текущем сезоне принял участие в Суперкубке России, десяти играх РПЛ и трех играх группового этапа Кубка России. 26-летний полузащитник в сумме провел на поле 436 минут, за которые забил один мяч и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Зелимхана Бакаева с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2025 года. В следующих матчах клуб из Санкт-Петербурга сыграет с "Пари НН" в РПЛ и с "Крыльями Советов" в Кубке России.
Камоцци: уровень Бакаева – выше среднего, он не топ-игрок
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна рассказал, что нужно сделать полузащитнику "Зенита" Зелимхану Бакаеву, чтобы получать больше игровой практики.
Фото: ФК "Зенит"