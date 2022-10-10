- Бакаеву стоит уйди куда-то в аренду на полгода? Я думаю, что сдавать свои позиции ни в коем случае нельзя. Надо стараться переиграть и Малкома, и Мостового. Это спорт. Здесь всегда будет конкуренция. Если ты заранее сдаешься и уходишь в другую команду, мне кажется, это минус тебе как игроку. Я бы пожелал, чтобы Бакаев выдержал конкуренцию и стал полноценным игроком стартового состава, - приводит слова Газзаева "КП Спорт".
26-летний атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев летом 2022 года перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в статусе свободного агента в связи с истечением срока действия контракта. В текущем сезоне футболист выходил на поле за петербургский клуб в 14 матчах во всех турнирах из 16 сыгранных командой. В них Бакаев отметился забитым голом и двумя результативными передачами. "Зенит" по итогам 12 туров РПЛ набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу с 5-очковым отрывом от "Ростова" и "Спартака".
Газзаев - о варианте с уходом Бакаева из "Зенита" в аренду: сдавать свои позиции ни в коем случае нельзя
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос о желательности аренды для атакующего полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева.
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