- Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца, - передает слова представителя пресс-службы "Динамо" ТАСС.
26-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн получил повреждение левого плеча и был заменен в концовке первого тайма выездного матча 12 тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА (1:1). В текущем сезоне арендованный у "Ростова" футболист сыграл за бело-голубых в 6 матчах во всех турнирах.
Опорный хавбек "Динамо" Норманн пропустит из-за травмы до месяца
Пресс-служба "Динамо" рассказала о состоянии здоровья получившего травму в матче 12 тура РПЛ с ЦСКА (1:1) опорного полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Динамо"