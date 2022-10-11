Ранее сегодня СМИ сообщили, что Осинькин может возглавить московский клуб. В приглашении специалист заинтересован генеральный директор "железнодорожников" Владимир Леонченко. На прошлой неделе из московского клуба были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. "Железнодорожники" проиграли 5 матчей подряд в РПЛ.
Осинькин опроверг эту информацию.
"Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это все - слухи. У Осинькина контракт с "Крыльями Советов". Сейчас он готовит команду к матчу с "Сочи", все его мысли - только о предстоящей домашней игре", - приводит слова Андреева Metaratings.
Игорь Осинькин с 2020 года возглавляет "Крылья Советов". Под его руководством самарский клуб вернулся в Российскую Премьер-лигу. В нынешнем сезоне "Крылья" занимают 11-е место в таблице РПЛ, набрав в 12 матчах 11 очков.
16 октября "Крылья Советов" на своем поле примут "Сочи". Матч 13-го тура РПЛ начнется в 14:00 мск.
Генеральный директор "Крыльев" опроверг информацию о переходе Осинькина в "Локомотив"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев отреагировал на слухи о возможном назначении нынешнего главного тренера самарцев Игоря Осинькина на аналогичный пост в "Локомотиве".
Фото: ПФК "Крылья Советов"