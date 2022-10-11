Губернатор Нижегородской области не хочет отпускать Галактионова в "Локомотив", так как всю команду "Пари НН" собирали под тренера.
Кандидатура главного тренера "Пари НН" и молодежной сборной России Михаила Галактионова является самой упоминаемой в связи с назначением в "Локомотив". Контракт Михаила с нижегородской командой на данный момент действует до 30 июня 2024 года. Он работает в этом клубе с 16 июня 2022 года. Параллельный контракт с молодежной сборной заканчивается 31 декабря 2022 года.
Источник: "Чемпионат"
Чемпионат: Губернатор Нижегородской области не хочет отпускать Галактионова в "Локомотив"
Назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера "Локомотива" может не состояться по решению Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Фото: "Матч ТВ"