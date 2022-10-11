По информации источника, защитнику "Спартака" удалось избежать серьезной травмы в матче 12-го тура российского чемпионата против самарского клуба "Крылья Советов" (5:2).
Джикия был заменен на 80й минуте матча с "Крыльями Советов". Повреждение он получил в столкновении с защитником самарского клуба Георгием Зотовым. "Спартак" сыграет на выезде с ЦСКА в это воскресенье, 16 октября. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. По итогам двенадцати сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые идут на третьем месте. Команды разделяют одно очко.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"Спорт-Экспресс": Джикия может сыграть с ЦСКА
Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия сможет принять участие в дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: "СЭ"