Дзюба летом на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Дзюба за "Демирспор" провел 4 матча в чемпионате Турции, на его счету 1 гол. В минувшие выходные россиянин впервые за месяц вышел на поле.
"Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-то взял.
Артем думает, что он -главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше", - приводит слова Кавазашвили Sport24.
С 2015 по 2022 год Дзюба защищал цвета петербургского "Зенита". Два сезона подряд (2019/20 и 2020/21) Артем становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги (РПЛ).
В турецкой Суперлиге "Адана Демирспор" идет в группе лидеров, набрав в 9 матчах 18 очков. Столько же баллов в своем активе имеют "Бешикташ" и "Коньяспор". 15 октября "Демирспор" в гостях сыграет с клубом "Касымпаша".
Турецкий журналист: Дзюба был разочарован после подписания контракта с "Адана Демирспор"
Кавазашвили назвал Дзюбу упавшей звездой
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении российского нападающего Артема Дзюбы в составе "Адана Демирспор".
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