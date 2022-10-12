- Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс, - передает слова Медведева "СЭ".
Ранее появилась информация, что руководство "Зенита" хотело бы получить полные права на трансфер вингера Густаво Мантуана и подписать защитника Роберто Ренана в обмен на полный переход в "Коринтианс" 21-летнего нападающего Юри Алберто. В настоящее время между клубами действует арендный обмен - Алберто временно играет в "Коринтиансе", в то время как за "Зенит" на правах аренды выступают Мантуан и голкипер Иван.
Медведев опроверг информацию о возможной сделке по обмену игроками между "Зенитом" и "Коринтиансом"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Юри Алберто на двух игроков "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"