"Со мной провели переговоры? Ничего не знаю. В "Химках" есть главный тренер — это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было", — цитирует тренера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Гогниев может покинуть пост главного тренера "Химок". Сообщалось, что у наставника не сложились отношения с рядом игроков.
Юран являлся главным тренером химчан на старте этого сезона, но ушел в отставку в августе после матча четвертого тура Российской Премьер-лиги, в рамках которого команда одержала победу над "Торпедо" (3:1).
Юран – о вероятности возглавить "Химки": пока там работает Гогниев, у меня нет разговоров с клубом
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал слухи о возвращении в подмосковную команду.
Фото: ФК "Химки"