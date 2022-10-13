Прогноз Rusfootball на 13-й тур РПЛ: кто победит в главном дерби страны? Случится ли возрождение "Локомотива"?

"Ростов" – "Урал" – 1:1
Откроется новый тур матчем в "Ростове". Команда Валерия Карпина попала в число тех, кто не успел встретиться с "Уралом" до появления Виктора Гончаренко. Белорусский специалист ожидаемо поправил ситуацию екатеринбуржцев, которые наконец выбрались из зоны вылета, поэтому просто "Ростову" точно не будет.
Кроме того, "Ростов" Карпина в последние годы неудачно играет против команд Виктора Гончаренко - в трех последних играх победу праздновал именно последний. А ничья случилась лишь раз за все время их противостояний. Пришло время второй.
"Торпедо" – "Локомотив" – 0:2
Конечно, Андрей Талалаев прекрасно знает, как обыгрывать "Локомотив", ведь в 8-м туре этого сезона его "Ахмат" разбил москвичей, играя в меньшинстве (2:1). Правда теперь в распоряжении у Талалаева куда более скромный ресурс "Торпедо". Да и "Локомотив" наконец избавился от наследия немецкого руководства.
Поражение отправит "железнодорожников" в зону прямого вылета из РПЛ, поэтому "Локо" просто не имеет права терять очки.
"Динамо" – "Оренбург" – 2:2
"Динамо" постепенно лишается всех восторгов, которые заработало при Сандро Шварце. Славиша Йоканович, возможно, неплохой тренер, но пока кажется, что ему с бело-голубыми совсем не по пути. Матч с симпатичным "Оренбургом" может еще раз это подтвердить. Тем более, что команда Марцела Лички подходит к встрече с трехматчевой серией побед в РПЛ.
Ставлю на ничью, которая может стать для "Оренбурга" первой в текущем сезоне. Кстати, именно с таким счетом завершилась встреча этих команд в Кубке России.
"Пари НН" – "Зенит" – 1:4
Петербуржцы точно подходят к встрече в настроении крушить все вокруг. Ничья с "Факелом" должна сильно завести всех лидеров сине-бело-голубых, которые точно захотят отбить все нули в своих контрактах. Не на пользу "Пари НН" пойдет и подвешенное состояние главного тренера Михаила Галактионова - он вот-вот отправится спасать "Сапсан" от съезда в Первую лигу.
"Химки" – "Факел" – 1:0
Роман Терюшков может и ушел из "Химок", но меньше веселья пока не становится. Вот и сейчас в преддверии встречи с "Факелом" сразу несколько источников сообщает, что Спартак Гогниев может стать очередным тренером "Химок", который не смог. Подмосковный клуб собирается вернуться к Сергею Юрану, зациклив кадровое безумие этого сезона.
Именно поэтому Гогниев обязан спасти всех нас от новой сюрреалистичной вехи и одержать наконец первую победу. К тому же "Факел" не так силен вне заколдованного Воронежа.
"Краснодар" – "Ахмат" – 0:0
"Краснодар" пока одна из главных загадок этого розыгрыша РПЛ. Если обратиться к ожидаемым очкам, то лишь "Ростов" перебрал очки сильнее, чем "быки" (7.01 против 5.13). Логично, что в последнем туре победу в битве "везунчиков" отпраздновали именно ростовчане.
С "Ахматом" сумасшедшие сейвы Матвея Сафонова должны вернуться, поэтому грозненцам будет ох как тяжело забить. Здесь и произойдет регрессия к среднему, которая помешает отличиться хозяевам. А в итоге нулевая ничья!
"Крылья Советов" – "Сочи" – 1:2
"Крылья", напротив", должны были оказаться куда выше нынешнего 11-го места, но пока чудес Игоря Осинькина хватает только на качество игры, а результат все еще страдает. "Сочи" же в прошлом туре вернулся на победные рельсы, попутно столкнув с них "Локомотив" (и Томаса Цорна).
В прошлом туре в победе над "Крыльями" поучаствовали многочисленные бывшие: Зиньковский (ассист), Пруцев (ассист) и Соболев (дубль). Пришло время для Сарвели?
ЦСКА – "Спартак" – 2:2
Очевидно, главный матч тура. Болельщики обеих команд уже успели охарактеризовать встречу, как первое дерби за долгие годы, в котором встретятся сильный ЦСКА и сильный "Спартак". Действительно, обе команды пока на ходу. "Спартаку" победа обеспечит практически гарантированное место в топ-3 по итогам первого круга, а ЦСКА позволит обойти принципиального соперника в таблице.
Стоит отметить и то, что "Спартаку" традиционно тяжело даются все матчи против команд Владимира Федотова, но и ЦСКА в этом году пока только теряет очки в матчах против московских команд в РПЛ. Кажется, что первая встреча Абаскаля с Федотовым должна завершиться ничьей. И хочется верить, что результативной.
"Ростов" – "Урал" –
"Торпедо" – "Локомотив" –
"Динамо" – "Оренбург" –
"Пари НН" – "Зенит" –
"Химки" – "Факел" –
"Краснодар" – "Ахмат" –
"Крылья Советов" – "Сочи" –
ЦСКА – "Спартак" –
Не забывайте оставлять ваши прогнозы в комментариях здесь или под постом с результатами конкурса после 12-го тура.
Фото: Sportbox / ФК "Динамо" / ФК "Сочи"