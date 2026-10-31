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Глушаков: "Спартак" у всех диванных экспертов и блогеров всегда чемпион

Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков оценил шансы красно-белых на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Глушакова, "Спартак" всегда записывают в чемпионы диванные эксперты.

- "Спартак" у всех диванных экспертов и блогеров, кто работает в футболе, всегда чемпион.
Но если реально смотреть на вещи и на чемпионат полностью, то давайте подождем окончания первой части чемпионата. "Спартак" — непредсказуемая команда, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

После 12 сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре балла. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в РПЛ.

В воскресенье, 1 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.

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